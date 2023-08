Les 15h de Coulanges les Nevers 108B Avenue du 8 Mai 1945 Coulanges-lès-Nevers Catégories d’Évènement: Coulanges-lès-Nevers

Nièvre Les 15h de Coulanges les Nevers 108B Avenue du 8 Mai 1945 Coulanges-lès-Nevers, 7 octobre 2023, Coulanges-lès-Nevers. Coulanges-lès-Nevers,Nièvre .

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

108B Avenue du 8 Mai 1945 Salle Jean Macé

Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-08-25 par OT NEVERS Détails Catégories d’Évènement: Coulanges-lès-Nevers, Nièvre Autres Lieu 108B Avenue du 8 Mai 1945 Adresse 108B Avenue du 8 Mai 1945 Salle Jean Macé Ville Coulanges-lès-Nevers Departement Nièvre Lieu Ville 108B Avenue du 8 Mai 1945 Coulanges-lès-Nevers latitude longitude 47.0061;3.18848

108B Avenue du 8 Mai 1945 Coulanges-lès-Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coulanges-les-nevers/