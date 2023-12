DÉDICACES « FOOT SENTIMENTAL » – DOMINIQUE ROCHETEAU 108 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Catégories d’Évènement: Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 14:00:00

fin : 2023-12-21 16:00:00 Dominique Rochereau dédicacera son livre « Foot sentimental » dans votre librairie…..

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie

48200 Lozère Occitanie

