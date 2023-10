DÉDICACES D’AUTEURS ET CAFÉ LITTÉRAIRE 108 rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher, 28 octobre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Séance dédicaces à la librairie « Le Rouge et le Noir » de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Stéphanie Perez « Le gardien de Téhéran », Nicolas Perge « Lise Deharme, cygne noir ».

Suivi d’un café littéraire au Centre Socio-Culturel, place du Foirail, à partir ….

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

108 rue Théophile Roussel

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



Book signing at « Le Rouge et le Noir » bookshop from 10am to 12pm and 2pm to 5:30pm.

Stéphanie Perez « Le gardien de Téhéran », Nicolas Perge « Lise Deharme, cygne noir ».

Followed by a literary café at the Centre Socio-Culturel, place du Foirail, from …

Sesión de firmas en la librería « Le Rouge et le Noir » de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.30 h.

Stéphanie Perez « Le gardien de Téhéran », Nicolas Perge « Lise Deharme, cygne noir ».

A continuación, café literario en el Centre Socio-Culturel, place du Foirail, de …

Signierstunde in der Buchhandlung « Le Rouge et le Noir » von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.30 Uhr.

Stéphanie Perez « Der Wächter von Teheran », Nicolas Perge « Lise Deharme, schwarzer Schwan ».

Anschließend Literaturcafé im Centre Socio-Culturel, place du Foirail, ab …

