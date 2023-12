Galerie Le Cent8 I Rencontre littéraire avec Anne Cussinet 108 Rue Saint-Hilaire Nogent-le-Rotrou, 9 décembre 2023 16:00, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Aux côtés du journaliste Alex Taylor, qui animera la rencontre, Anne Cussinet présentera son livre – A hauteur d’arbre, en compagnie d’Alexandra Céalis (ethnologue), Bertrand Monthuir (propriétaire du domaine du Bois-Landry) et Louis Vallin, paysagiste & vice-président de l’association ARBRES..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:00:00. .

108 Rue Saint-Hilaire

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Alongside journalist Alex Taylor, who will host the event, Anne Cussinet will present her book A hauteur d?arbre, in the company of Alexandra Céalis (ethnologist), Bertrand Monthuir (owner of the Bois-Landry estate) and Louis Vallin, landscape architect & vice-president of the ARBRES association.

Junto a la periodista Alex Taylor, anfitriona del acto, Anne Cussinet presentará su libro A hauteur d’arbre, en compañía de Alexandra Céalis (etnóloga), Bertrand Monthuir (propietario de la finca Bois-Landry) y Louis Vallin, paisajista y vicepresidente de la asociación ARBRES.

Neben dem Journalisten Alex Taylor, der das Treffen moderieren wird, stellt Anne Cussinet ihr Buch – A hauteur d’arbre vor, zusammen mit Alexandra Céalis (Ethnologin), Bertrand Monthuir (Besitzer der Domaine du Bois-Landry) und Louis Vallin, Landschaftsarchitekt & Vizepräsident des Vereins ARBRES.

