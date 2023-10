Exposition – peintres modernes 108 Rue Moliere Rouen, 6 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

De 1860 à 1960, période dite de « l’Art Moderne » sont les années où différents mouvements artistiques ont foisonné. Cette explosion de créativité déclenchée en grande partie par les impressionnistes va engendrer de nombreux mouvements picturaux. C’est dans cette symphonie d’Art Moderne, ce « brouhaha » diront les détracteurs, que va naître l’École de Rouen. Trois générations d’artistes, vont adapter à leur peinture les différents styles pour en créer un nouveau et personnel. On peut retrouver des accents : impressionnistes, nabis, néo-impressionnistes, fauvistes, mais à part Charles Angrand (artiste classé comme néo-impressionniste) les peintres de l’École de Rouen n’entre dans aucun de ces différents mouvements. Ils sont à part. Leurs recherches personnelles ont fait naître ici un style unique. Unique également est l’importance de cette École dont peu de ville de province peuvent se targuer..

Vendredi 2023-10-06 14:30:00 fin : 2023-11-10 19:00:00. .

108 Rue Moliere Galerie Bertran

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



The period from 1860 to 1960, known as « Modern Art », was a time when various artistic movements flourished. This explosion of creativity, largely triggered by the Impressionists, gave rise to numerous pictorial movements. It was in this symphony of Modern Art, or « hubbub » as its detractors would say, that the Rouen School was born. Three generations of artists adapted different styles to create a new, personal style. There were accents of Impressionism, Nabis, Neo-Impressionism and Fauvism, but with the exception of Charles Angrand (an artist classified as Neo-Impressionist), the painters of the Rouen School did not fit into any of these movements. They stand apart. Their personal research has given rise to a unique style. Unique, too, is the importance of this School, which few provincial towns can boast.

El periodo comprendido entre 1860 y 1960, conocido como « Arte Moderno », fue una época en la que florecieron diversos movimientos artísticos. Esta explosión de creatividad, desencadenada en gran parte por los impresionistas, dio lugar a numerosos movimientos pictóricos. En esta sinfonía del Arte Moderno, o « barullo » como dirían sus detractores, nació la Escuela de Ruán. Tres generaciones de artistas adaptarían diferentes estilos a su pintura, creando un estilo nuevo y personal. Hubo acentos impresionistas, nabis, neoimpresionistas y fauvistas, pero aparte de Charles Angrand (artista clasificado como neoimpresionista), los pintores de la Escuela de Ruán no pertenecieron a ninguno de estos movimientos. Son una clase aparte. Su investigación personal dio lugar a un estilo único. Única es también la importancia de esta Escuela, de la que pocas ciudades de provincia pueden presumir.

Die Zeit von 1860 bis 1960, die sogenannte « Moderne Kunst », ist die Zeit, in der verschiedene künstlerische Bewegungen florierten. Diese Explosion der Kreativität, die vor allem durch die Impressionisten ausgelöst wurde, führte zu zahlreichen neuen Kunstbewegungen. In dieser Symphonie der Modernen Kunst, diesem « Tohuwabohu », wie Kritiker sagen würden, entstand die École de Rouen. Drei Generationen von Künstlern adaptieren die verschiedenen Stile in ihrer Malerei, um einen neuen und persönlichen Stil zu schaffen. Man findet Akzente wie Impressionisten, Nabis, Neoimpressionisten und Fauvisten, aber abgesehen von Charles Angrand (der als Neoimpressionist eingestuft wird) gehören die Maler der École de Rouen keiner dieser verschiedenen Bewegungen an. Sie sind eigenständig. Ihre persönlichen Forschungen haben hier einen einzigartigen Stil hervorgebracht. Einzigartig ist auch die Bedeutung dieser Schule, die nur wenige Provinzstädte für sich beanspruchen können.

