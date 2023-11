Arrivée du Père Noël à la Patinoire 108 Rue Louis Blanc Le Havre, 24 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

En ce début de vacances scolaires, le Père Noël vient rendre visite aux petits patineurs dimanche 24 décembre de 10h30 à 12h30. Venez vous amuser en famille pour célébrer les fêtes de fin d’année !

Le 24 décembre 2023 à 10:30.

108 Rue Louis Blanc

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



At the start of the school vacations, Santa Claus comes to visit the little skaters on Sunday December 24 from 10:30 am to 12:30 pm. Come and enjoy the festive season with the whole family!

December 24, 2023 at 10:30 am

Al comienzo de las vacaciones escolares, Papá Noel vendrá a visitar a los pequeños patinadores el domingo 24 de diciembre de 10.30 a 12.30 h. ¡Ven a disfrutar de las fiestas con toda la familia!

El 24 de diciembre de 2023 a las 10h30

Zu Beginn der Schulferien besucht der Weihnachtsmann die kleinen Schlittschuhläufer am Sonntag, dem 24. Dezember, von 10:30 bis 12:30 Uhr. Kommen Sie und vergnügen Sie sich mit der ganzen Familie, um die Weihnachtszeit zu feiern!

Am 24. Dezember 2023 um 10:30

