Soirée concert « Frustration » au Pavillon 108 108 Rue Léon Jouhaux Fumel, 24 février 2024, Fumel.

Fumel Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-24

Venez assistez à une toute nouvelle soirée au Pavillon 108 pour les 25 ans d’After Before. Venez assistez au concert de Frustration et au concert de This Will Destroy Your Ears..

Venez assistez à une toute nouvelle soirée au Pavillon 108 pour les 25 ans d’After Before. Venez assistez au concert de Frustration et au concert de This Will Destroy Your Ears.

Venez assistez à une toute nouvelle soirée au Pavillon 108 pour les 25 ans d’After Before. Venez assistez au concert de Frustration et au concert de This Will Destroy Your Ears.

EUR.

108 Rue Léon Jouhaux

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Fumel – Vallée du Lot