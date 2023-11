Atelier badges de Noël – Café le 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel, 20 décembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Atelier badges de Noël avec La Fabrique Toi Même. Un bel accessoire fait main pour accompagner votre tenue de fêtes, se glisser sous le sapins ou être un beau cadeau de table pour les fêtes. Le goûter est offert !.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:00:00. .

108 Rue Léon Jouhaux café le 109

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas badge workshop with La Fabrique Toi Meilleur. A beautiful handmade accessory to accompany your holiday outfit, slip under the tree or be a beautiful table gift for the holidays. Snack time is free!

Taller de chapas de Navidad con La Fabrique Toi Même. Un bonito accesorio hecho a mano para acompañar su atuendo festivo, para deslizar bajo el árbol o para ser un bonito regalo de mesa para las fiestas. ¡La merienda corre de nuestra cuenta!

Weihnachtsabzeichen-Workshop mit La Fabrique Toi Même. Ein schönes, handgemachtes Accessoire, das zu Ihrer Festtagskleidung passt, unter den Weihnachtsbaum gelegt werden kann oder ein schönes Tischgeschenk für die Feiertage ist. Der Snack wird angeboten!

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Fumel – Vallée du Lot