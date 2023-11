Atelier cuisine – Café le 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel Catégories d’Évènement: Fumel

Lot-et-Garonne Atelier cuisine – Café le 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel, 13 décembre 2023, Fumel. Fumel,Lot-et-Garonne Atelier cuisine animé par une bénévole pour faire des sablés de Noël..

108 Rue Léon Jouhaux café le 109

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Cooking workshop led by a volunteer to make Christmas shortbread. Taller de cocina dirigido por un voluntario para elaborar galletas de Navidad. Von einer Freiwilligen geleiteter Kochworkshop zur Herstellung von Weihnachtssablés. Mise à jour le 2023-11-20 par OT Fumel – Vallée du Lot Détails Catégories d’Évènement: Fumel, Lot-et-Garonne Autres Lieu 108 Rue Léon Jouhaux Adresse 108 Rue Léon Jouhaux café le 109 Ville Fumel Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville 108 Rue Léon Jouhaux Fumel latitude longitude 44.49407;0.96414

