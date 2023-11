Stage avec HOPP DANCE – Café le 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel, 9 décembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Agathe alias, La Gatoun Hoop, est artiste performeuse et professeure de Hoop Dance à Toulouse. Elle vous invitera à danser avec un hula hoop dans un style décomplexé, libérateur et surprenant ! Venez HoopDanser, vous amuser, et vous exprimer sur des musiques éclectiques pendant son atelier..

108 Rue Léon Jouhaux café le 109

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Agathe alias, La Gatoun Hoop, is a performing artist and Hoop Dance teacher in Toulouse. She will invite you to dance with a hula hoop in an uninhibited, liberating and surprising style! Come HoopDance, have fun, and express yourself to eclectic music during his workshop.

Agathe, alias La Gatoun Hoop, es intérprete y profesora de danza con aro en Toulouse. Te invitará a bailar con un aro de hula en un estilo desinhibido, liberador y sorprendente Ven a bailar con el aro, diviértete y exprésate con música ecléctica durante su taller.

Agathe alias, La Gatoun Hoop, ist Performancekünstlerin und Hoop-Dance-Lehrerin in Toulouse. Sie lädt Sie ein, mit einem Hula Hoop in einem lockeren, befreienden und überraschenden Stil zu tanzen! Kommen Sie während ihres Workshops zum HoopDance, haben Sie Spaß und drücken Sie sich zu eklektischer Musik aus.

