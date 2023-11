Lecture Créative avec Marie Bout’s – Café le 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel, 6 décembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Lecture d’album, atelier créatif et vente de livres avec Marie Bout’s de la librairie de Lacapelle Biron. Le goûter est offert !.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:00:00. .

108 Rue Léon Jouhaux café le 109

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Album reading, creative workshop and book sale with Marie Bout’s from the Lacapelle Biron bookstore. Snack time is free!

Lectura de libros, taller creativo y venta de libros con Marie Bout’s de la librería Lacapelle Biron. Oferta de aperitivos

Albumlesung, Kreativworkshop und Buchverkauf mit Marie Bout’s von der Buchhandlung in Lacapelle Biron. Der Snack wird angeboten!

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Fumel – Vallée du Lot