Vernissage exposition de CORVUS – Café le 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel, 2 décembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Création d’une fresque éphémère et unique pour le 109 de CORVUS, entre le 27 novembre et le 2 décembre. Vernissage le 2 décembre..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

108 Rue Léon Jouhaux café le 109

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Creation of an ephemeral and unique fresco for 109 of CORVUS, between November 27 and December 2. Opening on December 2.

Creación de un fresco efímero único para el 109 de CORVUS, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre. Inauguración el 2 de diciembre.

Erstellung eines vergänglichen und einzigartigen Wandbildes für das 109 von CORVUS zwischen dem 27. November und dem 2. Dezember. Vernissage am 2. Dezember.

