Concert Primal Age et Alea Jacta Est 108 rue Léon Jouhaux Fumel, 25 novembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Primal Age a marqué les années 90 en étant parmi les premiers à fusionner métal et hardcore en Europe.

Reconnu pour son engagement, le groupe a plus de 25 ans de carrière, 3 albums et plus de 700 dates au compteur.

Alea Jacta Est est une figure du Metal Hard-Core hexagonal et s’exporte parfaitement..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

108 rue Léon Jouhaux Pavillon 108

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



BLACK BOMB A: music combining the rebellion of punk, the energy of hardcore and the power of thrash.

GET REAL: Powerful riffs and heavy, cutting metal sounds, a brand new hardcore, while retaining a certain finesse of composition.

Primal Age dejaron su huella en los años 90 al ser de los primeros en fusionar metal y hardcore en Europa.

Reconocidos por su compromiso, la banda cuenta con una carrera de más de 25 años, 3 álbumes y más de 700 fechas a sus espaldas.

Alea Jacta Est es uno de los principales nombres del hardcore metal en Francia, y es una exportación perfecta.

Primal Age prägten die 90er Jahre, indem sie zu den ersten gehörten, die in Europa Metal und Hardcore miteinander verschmolzen.

Die Band ist für ihr Engagement bekannt und kann auf eine 25-jährige Karriere, drei Alben und über 700 Konzerte zurückblicken.

Alea Jacta Est ist eine feste Größe im Hard-Core-Metal in Frankreich und ein perfekter Exportschlager.

