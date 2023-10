Broderie en folie – Café le 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel, 22 novembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Broderie en folie avec la Fabrique Toi Même.

On brode tout partout !

Le goûter est offert..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 17:00:00. .

108 Rue Léon Jouhaux Café le 109

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Crazy embroidery with Fabrique Toi Même.

We embroider everything everywhere!

Snack is offered.

La locura del bordado con la Fabrique Toi Même.

Bordados por todas partes

Aperitivos en oferta.

Verrückte Stickerei mit der Fabrique Toi Même.

Überall wird gestickt!

Der Snack wird angeboten.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Fumel – Vallée du Lot