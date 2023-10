Ateliers philo avec Marie Bout’s – Café le 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel, 15 novembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Les ateliers philo avec Marie Bout’s de la librairie de Lacapelle Biron.

Il s’agit d’arts, de discussions, de partage…

L’inscription est obligatoire – Pour les enfants entre 8 et 12 ans..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 17:00:00. .

108 Rue Léon Jouhaux café le 109

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Philosophy workshops with Marie Bout’s from the Lacapelle Biron bookstore.

It’s about arts, discussions, sharing…

Registration is required – For children between 8 and 12 years old.

Talleres de filosofía con Marie Bout’s de la librería Lacapelle Biron.

Arte, debate, compartir…

Inscripción obligatoria – Para niños de 8 a 12 años.

Philo-Workshops mit Marie Bout’s von der Buchhandlung in Lacapelle Biron.

Es geht um Kunst, Diskussionen und Austausch.

Die Anmeldung ist obligatorisch – Für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Fumel – Vallée du Lot