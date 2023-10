Spectacle de théâtre – Café le 109 108, rue Léon Jouhaux Fumel, 4 novembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Spectacle de théâtre suite au stage avec l’association Pris dans les Phares.

Restitution de la semaine de création.

Participation libre..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

108, rue Léon Jouhaux Café le 109

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Theater show following the internship with the Pris dans les Phares association.

Restitution of the week of creation.

Free participation.

Representación teatral tras el curso con la asociación Pris dans les Phares.

Playback de la semana creativa.

Entrada gratuita.

Theateraufführung im Anschluss an das Praktikum mit dem Verein Pris dans les Phares.

Ergebnis der kreativen Woche.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Fumel – Vallée du Lot