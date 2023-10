Apéro live – Café le 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel, 3 novembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Apéro live avec YGGL pour son nouvel album.

Des planches apéro seront disponibles uniquement sur réservation.

Lors de cette soirée une annonce très spéciale sera faite : la programmation des 25 ans !

Gratuit..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

108 Rue Léon Jouhaux café le 109

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Live aperitif with YGGL for his new album.

Aperitif boards will be available by reservation only.

During this evening, a very special announcement will be made: the 25th anniversary program!

Free.

Aperitivo en directo con YGGL por su nuevo álbum.

Las bandejas de aperitivo sólo estarán disponibles previa reserva.

Durante la velada se hará un anuncio muy especial: ¡el programa del 25 aniversario!

Todo gratuito.

Live-Apéro mit YGGL anlässlich seines neuen Albums.

Apérobretter sind nur auf Vorbestellung erhältlich.

An diesem Abend wird eine ganz besondere Ankündigung gemacht: das Programm zum 25-jährigen Jubiläum!

Kostenlos.

