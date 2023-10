Stage de Théatre – Café le 109 108 Rue Léon Jouhaux Fumel, 30 octobre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Avec Laurette Tessier, coordinatrice et metteuse en scène pour l’association Pris dans les Phares.

Une création et une expérience unique dans le 108 et le 109.

Informations complémentaires et inscription par courriel..

2023-10-30 fin : 2023-11-04 12:30:00. EUR.

108 Rue Léon Jouhaux Café le 109

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



With Laurette Tessier, coordinator and director for the Pris dans les Phares association.

A unique creation and experience in the 108 and 109.

Additional information and registration by email.

Con Laurette Tessier, coordinadora y directora de la asociación Pris dans les Phares.

Una creación y una experiencia únicas en 108 y 109.

Más información e inscripciones por correo electrónico.

Mit Laurette Tessier, Koordinatorin und Regisseurin für den Verein Pris dans les Phares.

Eine einzigartige Kreation und Erfahrung im 108 und 109.

Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail.

