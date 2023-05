Soirée spéciale groupes locaux 108 rue Léon Jouhaux, 10 juin 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

After-Before organise une soirée spéciale avec les groupes locaux. À l’affiche, Nebulous (metal indus) en lancement de leur premier album, Rose Béton (rock ouvrier) en tournée, Mauris (indie rock) et Les Bagels (pop mélancolique) en ouverture..

108 rue Léon Jouhaux Pavillon 108

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



After-Before is organizing a special evening with local bands. On the bill: Nebulous (indus metal) launching their first album, Rose Béton (working class rock) on tour, Mauris (indie rock) and Les Bagels (melancholic pop) opening the evening.

After-Before organiza una velada especial con grupos locales. Nebulous (indus metal) lanza su primer álbum, Rose Béton (rock obrero) está de gira, Mauris (indie rock) y Les Bagels (pop melancólico) son los teloneros.

After-Before veranstaltet einen besonderen Abend mit lokalen Bands. Auf dem Programm stehen Nebulous (Industrial Metal) zur Vorstellung ihres ersten Albums, Rose Béton (Arbeiterrock) auf Tour, Mauris (Indierock) und Les Bagels (melancholischer Pop) als Vorgruppe.

