Woodstour La Duchère 108 Rue Jean Fournier, 69009 Lyon Lyon, 22 juillet 2023, Lyon.

Le Woodstour est un événement autour de la culture Hip Hop et de la musique électronique qui est composé d’un volet musical avec des artistes locaux en développement sur une scène live, un espace de diffusion ouvert aux amateur.ice.s lors d’une scène ouverte. Le Woodstour s’implante en fin d’après-midi au carré noir sous forme d’un mini-village d’animations et d’ateliers encadrée par une animateur·rice professionnel·le :atelier breakdance, graffiti, beatbox, scratch, rap, musique assistée par ordinateur ou encore foot freestyle. Il y aura aussi un atelier de cuisine participative avec les habitant·e·s du quartier encadré par une structure du tissu local et restitué sous forme de goûter participatif je jour du Woodstour. En partenariat avec Ville de Lyon, MJC Duchère, La Duchesse, LMH.

108 Rue Jean Fournier, 69009 Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T16:00:00+02:00 – 2023-07-22T22:00:00+02:00

©AssociationWoodstower