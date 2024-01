Théâtre : La Casa del Papy 108 Rue du Maréchal Joffre Le Havre, jeudi 15 février 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:00:00

fin : 2024-02-15

On choisit ses amis, pas sa famille… et des fois c’est chiant.

Rufus et Christine profitent tranquillement de leur retraite à la campagne, jusqu’à l’arrivée de leur petit-fils Anthony. Feignant et ultra-connecté, celui-ci entend bien se la couler douce. Rapidement la situation dégénère dans un imbroglio comique et vient perturber les plans des grands-parents des plans qu’ils auraient préféré garder secret.

Une comédie moderne et hilarante qui vous montrera que votre famille est loin d’être la pire… ou pas.

Tout public

Réservation obligatoire

108 Rue du Maréchal Joffre La Comédie du Havre

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie