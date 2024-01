Théâtre : Mars & Vénus 108 Rue du Maréchal Joffre Le Havre, mercredi 14 février 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:30:00

fin : 2024-02-14 20:45:00

L’homme et la femme sont… différents ! Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ?

« Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon chéri … Et ramasse tes chaussettes ! »

Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ? Pourquoi l’homme est faible et la femme arrive-t-elle toujours à ses fins ? Pourquoi l’homme aime les chieuses et la femme les bad boys ?…

Tout public

Durée : 1h15

Réservation obligatoire

L’homme et la femme sont… différents ! Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ?

« Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon chéri … Et ramasse tes chaussettes ! »

Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ? Pourquoi l’homme est faible et la femme arrive-t-elle toujours à ses fins ? Pourquoi l’homme aime les chieuses et la femme les bad boys ?…

Tout public

Durée : 1h15

Réservation obligatoire

.

108 Rue du Maréchal Joffre La Comédie du Havre

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie