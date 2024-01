Théâtre : Faux Culs Un Jour, Faux Culs Toujours 108 Rue du Maréchal Joffre Le Havre, samedi 3 février 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 21:00:00

fin : 2024-02-03

Attention les faux culs sont de sortie ! Hypocrisie, mensonges, sexe, cruauté et bonnes oeuvres… Ça va swinguer dans la haute société.

Chez les de Laperche Monthé on est très vieille France, très coincé, très à cheval sur les principes, bref on est très « too much » !

Et bien sûr on œuvre dans des associations caritatives ! Bref Marie-Cécile et Jean-Eudes sont des gens bien sous tous rapports.

Mais quand « le club des bonnes oeuvres de la paroisse » lance son grand concours annuel pour décerner la médaille du meilleur projet caritatif, les dents commencent à s’allonger et Marie-Cécile compte bien l’emporter ! Elle décide donc d’héberger un SDF qui squatte en bas de chez elle ! Et là tout bascule !

Attention ça va chauffer ! Les faux culs se dévoilent et tout va très vite tourner au vinaigre.

De quiproquos en rebondissements, de bons mots en situations cocasses, le spectateur n’a aucun répit. Ajoutez à tout ça une histoire de fesses abracadabrante et vous obtenez la recette d’une soirée réussie ou tel est pris qui croyait prendre.

Attention à vos zygomatiques, ils vont souffrir ! Les faux culs sont là pour le meilleur et pour le rire !

Tout public

Réservation obligatoire

.

108 Rue du Maréchal Joffre La Comédie du Havre

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie