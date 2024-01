Théâtre : Jamais le Premier Soir ! 108 Rue du Maréchal Joffre Le Havre, vendredi 19 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 21:00:00

fin : 2024-01-19

Le sexe sans amour c’est pas toujours drôle, mais bien plus marrant que l’amour sans le sexe…

Elodie, trentenaire, femme libérée mais célibataire et pas fière de l’être, décide de (re)prendre enfin en main sa vie sentimentale et se fixe la plus importante des résolutions… « jamais (plus) le premier soir ! »

Sauf que lorsqu’elle rencontre l’Homme de sa vie dans une soirée, toutes ses théories sont prêtes à tomber à l’eau. Elle qui s’était juré » Plus jamais le premier soir » va-t-elle tenir bon ? Et lui, la comprendre ? Mais en même temps, si c’est le bon justement, pourquoi attendre ?

Public : adulte

Réservation obligatoire

108 Rue du Maréchal Joffre La Comédie du Havre

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie