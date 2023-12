Atelier Grapho-Créa de Noël en famille 108 rue de la Tour Pertuis, 9 décembre 2023 10:30, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Atelier parents-enfants et enfants seuls, créatifs et graphiques sur le thème de Noël : fabrication de décorations de Noël.

2023-12-09 10:30:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. EUR.

108 rue de la Tour L’atelier Bien Aimée

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas-themed creative and graphic workshops for parents, children and singles: making Christmas decorations

Talleres creativos y gráficos de temática navideña para padres, niños y niños solos: elaboración de adornos navideños

Eltern-Kind- und Einzelkinder-Workshop, kreativ und grafisch zum Thema Weihnachten: Herstellung von Weihnachtsdekorationen

