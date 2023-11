Portes ouvertes : Domaine Cauhapé 108 route de Cardesse Monein, 10 décembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Venez déguster avec vos amis et parents les derniers millésimes.

Au buffet gourmand : Les tapas et le jambon ibérique de la Maison du Pata Négra , la garbure béarnaise de l’Estaminet, le foie gras de la Maison Gourmande Barraquet et son magret de canard cuit à basse température accompagné de son gratin dauphinois, les fromages de la ferme Coussirat.

Au marché des gourmets : Les foies gras et conserves de la ferme Barraquet, les Crêpes, gaufres et miels de Jérôme Thiout, les pains et gourmandises de la Boulangerie Tartinette à roulette..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

108 route de Cardesse Domaine Cauhapé

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and taste the latest vintages with friends and family.

At the gourmet buffet: tapas and Iberian ham from Maison du Pata Négra, garbure béarnaise from Estaminet, foie gras from Maison Gourmande Barraquet and duck breast cooked at low temperature with gratin dauphinois, cheeses from Ferme Coussirat.

Gourmet market: Foie gras and preserves from Ferme Barraquet, Jérôme Thiout’s crêpes, waffles and honeys, breads and delicacies from Boulangerie Tartinette à roulette.

Venga a degustar las últimas añadas con amigos y familiares.

En el buffet gastronómico: tapas y jamón ibérico de la Maison du Pata Négra, garbure béarnaise del Estaminet, foie gras de la Maison Gourmande Barraquet y magret de pato cocinado a baja temperatura con gratin dauphinois, quesos de la granja Coussirat.

En el mercado gourmet : Foie gras y conservas de la Ferme Barraquet, crêpes, gofres y mieles de Jérôme Thiout, y panes y delicias de la Boulangerie Tartinette à Roulette.

Probieren Sie mit Ihren Freunden und Verwandten die neuesten Jahrgänge.

Am Schlemmerbuffet: Tapas und Iberico-Schinken vom Maison du Pata Négra, Garbure béarnaise vom Estaminet, Foie gras vom Maison Gourmande Barraquet und Entenbrust bei niedriger Temperatur gegart mit Gratin dauphinois, Käse von der Ferme Coussirat.

Auf dem Gourmetmarkt : Gänseleber und Konserven vom Bauernhof Barraquet, Crêpes, Waffeln und Honig von Jérôme Thiout, Brot und Leckereien von der Bäckerei Tartinette à roulette.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Coeur de Béarn