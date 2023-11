MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL 108 Avenue Raymond Poincaré Freyming-Merlebach, 26 novembre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Lors de ce marché artisanal de Noël, les membres du Club Créafils vous présenteront et vendront des réalisations plus belles les unes que les autres, avec des idées cadeaux, des décorations diverses et du patchwork. Le Lutin Fabian sera présent avec ses créations mêlant bois et tissus (crèches, anges, sapins…). Une petite restauration de café/gâteaux ainsi qu’une tombola seront prévues sur place.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

108 Avenue Raymond Poincaré

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



At this Christmas craft market, members of Club Créafils will be presenting and selling their creations, each more beautiful than the last, with gift ideas, various decorations and patchwork. Le Lutin Fabian will be on hand with his wood and fabric creations (cribs, angels, fir trees, etc.). There will also be a snack bar with coffee and cakes, and a tombola.

En este mercado de artesanía navideña, los miembros del Club Créafils expondrán y venderán sus hermosas creaciones, entre las que se incluyen ideas para regalos, decoraciones y patchwork. Le Lutin Fabian estará presente con sus creaciones en madera y tela (cunas, ángeles, árboles de Navidad, etc.). También habrá una cafetería con café y pasteles, y una tómbola.

Auf diesem handwerklichen Weihnachtsmarkt präsentieren und verkaufen die Mitglieder des Clubs Créafils ihre Werke, eines schöner als das andere, mit Geschenkideen, verschiedenen Dekorationen und Patchwork. Der Wichtel Fabian wird mit seinen Kreationen aus Holz und Stoff (Krippen, Engel, Tannenbäume usw.) vertreten sein. Vor Ort gibt es Kaffee und Kuchen sowie eine Tombola.

Mise à jour le 2023-10-30 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH