COMPLET – Menu 1er de l’an à Léontine 108 avenue du Marensin Léon, 1 janvier 2024, Léon.

Léon Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 12:00:00

fin : 2024-01-01 15:00:00

Menu à 49 €

Chaudes richesses de l’océan (Cassolette de St-Jacques, crevettes et moules)

***

Le coin coin farci sous une pluie de Porto accompagné de son risotto au Champagne et ses choux-choux (paupiette de magret farcie foie pomme/raisin, risotto au Champagne, trio de choux-fleur)

***

Gourmandises de Léontine.

Réservations au 05 58 49 24 21..

Menu à 49 €

Chaudes richesses de l’océan (Cassolette de St-Jacques, crevettes et moules)

***

Le coin coin farci sous une pluie de Porto accompagné de son risotto au Champagne et ses choux-choux (paupiette de magret farcie foie pomme/raisin, risotto au Champagne, trio de choux-fleur)

***

Gourmandises de Léontine.

Réservations au 05 58 49 24 21.

Menu à 49 €

Chaudes richesses de l’océan (Cassolette de St-Jacques, crevettes et moules)

***

Le coin coin farci sous une pluie de Porto accompagné de son risotto au Champagne et ses choux-choux (paupiette de magret farcie foie pomme/raisin, risotto au Champagne, trio de choux-fleur)

***

Gourmandises de Léontine.

Réservations au 05 58 49 24 21.

.

108 avenue du Marensin Léontine

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Côte Landes Nature Tourisme