AGROPOL’EAT FESTIVAL 1076 Rue Jean-François Breton, 2 juillet 2023, Montpellier.

Un événement inédit dans le quartier Agropolis au bord du Lez pour partager, explorer et déguster ensemble autour des enjeux de l’alimentation durable, de l’environnement et de la préservation de la Biodiversité..

A new event in the Agropolis district on the banks of the Lez river to share, explore and taste together the issues of sustainable food, the environment and the preservation of Biodiversity.

Un acontecimiento único en el barrio de Agropolis, a orillas del Lez, para compartir, explorar y degustar juntos los temas de la alimentación sostenible, el medio ambiente y la preservación de la biodiversidad.

Ein neuartiges Ereignis im Stadtteil Agropolis am Ufer des Lez, um gemeinsam die Themen nachhaltige Ernährung, Umwelt und Erhaltung der Biodiversität zu diskutieren, zu erforschen und zu verkosten.

