LES 4 SAISONS 1076 Rue Jean-François Breton et autres lieux Montpellier, 30 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Organisé par Montpellier Méditerranée Métropole et articulé autour de 4 rendez-vous annuels (printemps – été – automne – hiver), l’événement « Les 4 saisons de l’Agroécologie et de l’Alimentation durable » revient en 2023 pour une deuxième édition après le succès de son année de lancement..

2023-09-30 fin : 2023-10-08 . .

1076 Rue Jean-François Breton

et autres lieux

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



Organized by Montpellier Méditerranée Métropole and based around 4 annual events (spring ? summer ? autumn ? winter), the « 4 Seasons of Agroecology and Sustainable Food » event returns in 2023 for a second edition following the success of its launch year.

Organizado por Montpellier Méditerranée Métropole y basado en 4 eventos anuales (primavera ? verano ? otoño ? invierno), el evento « 4 estaciones de la agroecología y la alimentación sostenible » vuelve en 2023 para una segunda edición tras el éxito de su año de lanzamiento.

Die von Montpellier Méditerranée Métropole organisierte Veranstaltung « Les 4 saisons de l’Agroécologie et de l’Alimentation durable » (Die 4 Jahreszeiten der Agrarökologie und der nachhaltigen Ernährung), die auf vier jährlichen Treffen (Frühling ? Sommer ? Herbst ? Winter) basiert, kehrt 2023 nach ihrem erfolgreichen Startjahr zu einer zweiten Auflage zurück.

