Compétition de golf 1075 Rue du Monard Montboucher-sur-Jabron, 2 septembre 2023, Montboucher-sur-Jabron.

Montboucher-sur-Jabron,Drôme

Participez à cette compétition amicale et conviviale! Le tournoi sera suivi d’un barbecue. Venez nombreux!.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

1075 Rue du Monard Golf de la Valdaine

Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take part in this friendly competition! The tournament will be followed by a barbecue. We look forward to seeing you there!

Participe en esta competición amistosa El torneo irá seguido de una barbacoa. ¡Esperamos verle allí!

Nehmen Sie an diesem freundschaftlichen und geselligen Wettkampf teil! Im Anschluss an das Turnier findet ein Grillfest statt. Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-08-19 par Montélimar Tourisme Agglomération