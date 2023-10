Faites de la soupe ! 1075 route de roybon Hauterives, 18 novembre 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

Concours de soupe ouvert à toutes et à tous.

Venez avec une marmite de soupe de 3-5L et la meilleure soupe gagnera un panier garni du marché.

Conte pour enfants à 18h

Buvette, encas.

Et bal folk animé par Les Chaussettes Raides !.

2023-11-18 18:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

1075 route de roybon Ferme au pré de chez vous

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Soup competition open to all.

Come along with a 3-5L pot of soup, and the best soup will win a market hamper.

Storytelling for children at 6pm

Refreshments and snacks.

And a folk dance by Les Chaussettes Raides!

Concurso de sopas abierto a todos.

Ven con una olla de sopa de 3-5 litros y la mejor sopa ganará una cesta del mercado.

Cuentacuentos para niños a las 18.00 horas

Refrescos y tentempiés.

Y baile folclórico a cargo de Les Chaussettes Raides

Suppenwettbewerb, der für alle offen ist.

Kommen Sie mit einem Suppentopf von 3-5L und die beste Suppe gewinnt einen Marktkorb.

Märchen für Kinder um 18 Uhr

Getränke und Snacks.

Und Folk-Ball unter der Leitung von Les Chaussettes Raides!

