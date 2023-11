Sortie de résidence The Lemon Movement 1074, route de Capbreton, Angresse, 1 décembre 2023, Angresse.

Angresse,Landes

» L’allumette » :

– présentation d’étape de travail.

.Solo de danse contemporaine qui propose de mettre en abyme la question de la créativité..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 20:30:00. EUR.

1074, route de Capbreton, chez Kontainer

Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



« The match:

– presentation of work in progress.

a contemporary dance solo that explores the question of creativity.

« El partido:

– presentación de la obra en curso.

un solo de danza contemporánea que explora la cuestión de la creatividad.

» Das Streichholz » :

– präsentation von Arbeitsschritten.

ein zeitgenössisches Tanzsolo, das die Frage nach der Kreativität in den Mittelpunkt stellt.

