Concert Shoefiti chez kontainer 1074, route de Capbreton, Angresse, 3 novembre 2023, Angresse.

Angresse,Landes

Concert SHOEFITI chez Kontainer le 3 novembre 2023 à 19h

Gratuit pour les adhérents

Adhésion obligatoire 5€ (année 2023)

SHOEFITI

Noisy Indie Rock (Paris)

« French Indie Rock’s best kept secret. Wild/Electric VS Sensitive/Acoustic ».

2023-11-03 fin : 2023-11-03 22:00:00. .

1074, route de Capbreton, Chez Kontainer

Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



SHOEFITI concert at Kontainer on November 3, 2023 at 7pm

Free for members

Mandatory 5? membership (year 2023)

SHOEFITI

Noisy Indie Rock (Paris)

« French Indie Rock’s best kept secret. Wild/Electric VS Sensitive/Acoustic »

Concierto de SHOEFITI en Kontainer el 3 de noviembre de 2023 a las 19.00 horas

Gratuito para los socios

Afiliación obligatoria 5 años (año 2023)

SHOEFITI

Indie Rock ruidoso (París)

« El secreto mejor guardado del Indie Rock francés. Salvaje/Eléctrico VS Sensible/Acústico »

SHOEFITI-Konzert bei Kontainer am 3. November 2023 um 19 Uhr

Kostenlos für Mitglieder

Pflichtmitgliedschaft 5? (Jahr 2023)

SHOEFITI

Noisy Indie Rock (Paris)

« French Indie Rock’s best kept secret. Wild/Electric VS Sensitive/Acoustic »

Mise à jour le 2023-10-12 par OTI LAS