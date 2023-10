Sortie de résidence Frédéric Werlé & Paul Peterson 1074, route de Capbreton, Angresse, 20 octobre 2023, Angresse.

Angresse,Landes

Sortie de résidence Frédéric Werlé & Paul Peterson

danse / performance

– présentation d’étape de travail

– rencontre

Gratuit pour les adhérents à l’association Androphyne*Kontainer Adhésion année 2023 : 5€.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 21:00:00. .

1074, route de Capbreton, chez Kontainer

Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Sortie de résidence Frédéric Werlé & Paul Peterson

dance / performance

– presentation of work in progress

– meeting

Free for Androphyne*Kontainer members Membership for 2023: 5?

Fin de la residencia Frédéric Werlé & Paul Peterson

danza / performance

– presentación de trabajos en curso

– encuentro

Gratuito para los miembros de la asociación Androphyne*Kontainer Membresía para 2023: 5?

Ausgang der Residenz Frédéric Werlé & Paul Peterson

tanz / Performance

– präsentation einer Arbeitsphase

– treffen

Kostenlos für Mitglieder des Vereins Androphyne*Kontainer Mitgliedschaft für das Jahr 2023: 5?

Mise à jour le 2023-10-16 par OTI LAS