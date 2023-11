Portes ouvertes Atelier des Sources 1071 chemin du planès Saint-Restitut, 16 décembre 2023, Saint-Restitut.

Saint-Restitut,Drôme

Venez à la découverte de mon travail, vous pourrez découvrir les nouveautés, échanger, demander conseil et compléter votre crèche..

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

1071 chemin du planès

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover my work, find out what’s new, exchange ideas, ask for advice and complete your crib.

Venga a descubrir mi trabajo, entérese de las novedades, intercambie ideas, pida consejo y complete su cuna.

Kommen Sie auf eine Entdeckungsreise durch meine Arbeit, entdecken Sie Neues, tauschen Sie sich aus, lassen Sie sich beraten und ergänzen Sie Ihre Krippe.

