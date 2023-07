LabOMusée pour enfants « Chouette alors! » 107 Rue Grande Orbec, 20 juillet 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

Le Musée du Vieux Manoir d’Orbec propose l’exposition « Fais comme l’oiseau » avec un atelier de réalisation d’oiseau à l’encre et à l’aquarelle en s’inspirant des œuvres de Raymond Bigot.

Sur réservation.

A partir du 23 juin 2023, le Musée d’Art et d’Histoire propose cette exposition singulière intitulée « Fais comme l’oiseau ». Elle appréhende la thématique des oiseaux et leur représentation à travers les sciences naturelles, les sciences et techniques, les beaux-arts et les arts décoratifs.

Dans un monde en perpétuelle mutation, à l’heure des raréfactions et extinctions massives des espèces, l’exposition questionne le rapport de l’homme à cet animal tout en célébrant la beauté, le charme, la curiosité et la diversité de ces êtres ailés. Figure animale à haute portée symbolique, elle s’avère passionnante pour les scientifiques, fascinante pour les inventeurs, inspirante et enchanteresse pour les artistes.

Ce sont ces différentes facettes que l’exposition propose d’aborder en prenant appui sur les collections des Musées Lisieux Normandie mais également en sollicitant des prêts auprès d’institutions muséales et de collectionneurs privés.

Fais comme l’oiseau est une invitation à prendre de la hauteur, à s’interroger sur notre place dans ce monde pour mieux comprendre et préserver le monde ailé.

Cette exposition est le point central d’une programmation riche en évènements, couvrant toute la période d’accrochage et sur les différents sites des musées de Lisieux Normandie..

2023-07-20 14:30:00 fin : 2023-07-20 16:30:00. .

107 Rue Grande Musée du Vieux Manoir

Orbec 14290 Calvados Normandie



The Musée du Vieux Manoir d’Orbec presents the « Fais comme l’oiseau » exhibition, with a workshop in ink and watercolor inspired by the works of Raymond Bigot.

Reservations required.

From June 23, 2023, the Musée d’Art et d’Histoire will be presenting a unique exhibition entitled « Fais comme l’oiseau ». It explores the theme of birds and their representation through the natural sciences, science and technology, the fine arts and the decorative arts.

In an ever-changing world, at a time when species are becoming increasingly rare and extinct, the exhibition questions man’s relationship with this animal, while celebrating the beauty, charm, curiosity and diversity of these winged creatures. A highly symbolic animal figure, they are fascinating for scientists, fascinating for inventors, inspiring and enchanting for artists.

The exhibition explores these different facets, drawing on the collections of the Musées Lisieux Normandie, as well as on loans from museum institutions and private collectors.

Fais comme l’oiseau is an invitation to take a step back, to question our place in this world, to better understand and preserve the winged world.

This exhibition is the focal point of a rich program of events, covering the entire hanging period and on the various sites of the museums of Lisieux Normandie.

El Musée du Vieux Manoir d’Orbec acoge la exposición « Fais comme l’oiseau », con un taller de tinta y acuarela inspirado en las obras de Raymond Bigot.

Reserva obligatoria.

A partir del 23 de junio de 2023, el Museo de Arte e Historia presenta una exposición especial titulada « Fais comme l’oiseau ». Explora el tema de los pájaros y su representación a través de las ciencias naturales, la ciencia y la tecnología, las bellas artes y las artes decorativas.

En un mundo en constante cambio, con especies cada vez más raras y extinguidas, la exposición explora la relación entre los seres humanos y las aves, y celebra la belleza, el encanto, la curiosidad y la diversidad de estas criaturas aladas. Figura animal de gran simbolismo, son fascinantes para los científicos, fascinantes para los inventores e inspiradoras y encantadoras para los artistas.

La exposición explora estas diferentes facetas, basándose en las colecciones de los Musées Lisieux Normandie, así como en préstamos de instituciones museísticas y coleccionistas privados.

Fais comme l’oiseau es una invitación a mirar a vista de pájaro, a cuestionarnos nuestro lugar en este mundo y a comprender y preservar mejor el mundo alado.

Esta exposición es el punto central de un rico programa de actos, que abarca todo el periodo de la exposición y tiene lugar en las distintas sedes de los museos de Lisieux Normandie.

Das Musée du Vieux Manoir d’Orbec zeigt die Ausstellung « Fais comme l’oiseau » (Mach es wie der Vogel) mit einem Workshop, in dem Sie einen Vogel mit Tinte und Aquarell in Anlehnung an die Werke von Raymond Bigot gestalten können.

Nach vorheriger Anmeldung.

Ab dem 23. Juni 2023 zeigt das Musée d’Art et d’Histoire diese einzigartige Ausstellung mit dem Titel « Fais comme l’oiseau ». Sie erfasst das Thema Vögel und ihre Darstellung durch die Naturwissenschaften, die Wissenschaft und Technik, die schönen Künste und die dekorativen Künste.

In einer Welt, die sich ständig verändert, in einer Zeit der Verknappung und des Massenaussterbens von Arten, stellt die Ausstellung die Beziehung des Menschen zu diesem Tier in Frage und feiert gleichzeitig die Schönheit, den Charme, die Neugier und die Vielfalt dieser geflügelten Wesen. Als Tierfigur mit hoher symbolischer Bedeutung erweist sie sich als spannend für Wissenschaftler, faszinierend für Erfinder und inspirierend und bezaubernd für Künstler.

Die Ausstellung beleuchtet diese verschiedenen Facetten anhand der Sammlungen der Musées Lisieux Normandie, aber auch durch Leihgaben von Museumsinstitutionen und privaten Sammlern.

Mach es wie der Vogel ist eine Einladung, die Höhe zu erreichen, unseren Platz in dieser Welt zu hinterfragen, um die geflügelte Welt besser zu verstehen und zu bewahren.

Diese Ausstellung ist der Mittelpunkt eines ereignisreichen Programms, das sich über die gesamte Hängezeit und an den verschiedenen Standorten der Museen von Lisieux Normandie erstreckt.

