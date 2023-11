Concert – Masithi Gospel 107 Rue du Général de Gaulle Rosheim, 16 décembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Réunissant près de 20 membres, cette chorale gospel présentera son registre de chants gospel traditionnels, mais également de négro spiritual et de chants africains..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:30:00. EUR.

107 Rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



With nearly 20 members, this gospel choir will present its range of traditional gospel songs, but also negro spirituals and African songs.

Con casi 20 miembros, este coro de gospel presentará su gama de canciones tradicionales de gospel, pero también espirituales negros y canciones africanas.

Dieser Gospelchor mit fast 20 Mitgliedern wird sein Register aus traditionellen Gospelgesängen, aber auch aus Negro Spirituals und afrikanischen Liedern vorstellen.

