Concert de la chorale du Meyerhof 107 rue du Général de Gaulle Rosheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Rosheim Concert de la chorale du Meyerhof 107 rue du Général de Gaulle Rosheim, 3 décembre 2023, Rosheim. Rosheim,Bas-Rhin La chorale du Rosenmeer interprètera des chants de Noël..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

107 rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



The Rosenmeer Choir will perform Christmas carols. El Coro Rosenmeer interpretará villancicos. Der Chor des Rosenmeeres wird Weihnachtslieder vortragen. Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Rosheim Autres Lieu 107 rue du Général de Gaulle Adresse 107 rue du Général de Gaulle Ville Rosheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville 107 rue du Général de Gaulle Rosheim latitude longitude 48.4967671;7.4705985

107 rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosheim/