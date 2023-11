Interlude musical sur l’Orgue Silbermann 107 rue du Général de Gaulle Rosheim, 2 décembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Venez découvrir la beauté musicale de l’Orgue Silbermann dans l’église romane Sts-Pierre-et-Paul. Laissez-vous envoûter par les sons exceptionnels de cet instrument et bercer par les mélodies dans l’espace historique de l’église..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

107 rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover the musical beauty of the Silbermann Organ in the Romanesque church of Sts-Pierre-et-Paul. Let yourself be enchanted by the exceptional sounds of this instrument and lulled by the melodies in the church’s historic space.

Venga a descubrir la belleza musical del órgano Silbermann en la iglesia románica de Sts-Pierre-et-Paul. Déjese encantar por los sonidos excepcionales de este instrumento y adormecer por las melodías en el espacio histórico de la iglesia.

Erleben Sie die musikalische Schönheit der Silbermann-Orgel in der romanischen Kirche Sts-Pierre-et-Paul. Lassen Sie sich von den außergewöhnlichen Klängen dieses Instruments verzaubern und von den Melodien im historischen Raum der Kirche wiegen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile