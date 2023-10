Le sentier des crèches : crèche baroque et mur d’expression 107 Rue du Général de Gaulle Rosheim, 16 novembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Devant le chœur, dans un décor dépouillé, la crèche baroque magnifie les personnages remarquables par la richesse de leurs vêtures, en harmonie avec la pureté de l’édifice roman. Dans l’église, les visiteurs sont invités à laisser trace de leur passage sur le mur d’expression..

2023-11-16 fin : 2024-01-28 18:00:00. EUR.

107 Rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



In front of the choir, in a bare decor, the baroque crib magnifies the remarkable characters by the richness of their clothes, in harmony with the purity of the Romanesque building. In the church, visitors are invited to leave a trace of their passage on the wall of expression.

Delante del coro, el belén barroco magnifica las notables figuras con sus ricos ropajes, en armonía con la pureza del edificio románico. En la iglesia, se invita a los visitantes a dejar su huella en el muro de expresión.

Vor dem Chor, in einem schlichten Dekor, verherrlicht die barocke Krippe die bemerkenswerten Figuren durch den Reichtum ihrer Gewänder, in Harmonie mit der Reinheit des romanischen Gebäudes. In der Kirche sind die Besucher eingeladen, ihre Spuren auf der Ausdruckswand zu hinterlassen.

