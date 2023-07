Concert des Piennerés 107 rue du Général de Gaulle Rosheim, 12 août 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Composée de 35 choristes, l’Ensemble Vocal et Instrumental de la Haute Bruche – les Piennerés donnera un concert autour des œuvres de Purcell, Schubert, Jacob de Haan et Frisina..

2023-08-12

107 rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



The 35-strong Ensemble Vocal et Instrumental de la Haute Bruche – les Piennerés will perform a concert featuring works by Purcell, Schubert, Jacob de Haan and Frisina.

El Ensemble Vocal et Instrumental de la Haute Bruche – les Piennerés, compuesto por 35 músicos, ofrecerá un concierto con obras de Purcell, Schubert, Jacob de Haan y Frisina.

Das Ensemble Vocal et Instrumental de la Haute Bruche – les Piennerés besteht aus 35 Choristen und gibt ein Konzert mit Werken von Purcell, Schubert, Jacob de Haan und Frisina.

