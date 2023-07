Récital d’orgue et texte – Chemin vers soi 107 Rue du Général de Gaulle Rosheim, 22 juillet 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Au programme de cette soirée musicale : une suite d’œuvres mettant en lumière le thème de l’exposition d’Eliane Karakaya « Chemin vers soi » dont Dietrich Buxtehude, Robert Schuman, Nicolas de Grigny, Jean-Sébastien Bach. Improvisation par Ivan Terekhanov..

On the program for this musical evening: a suite of works highlighting the theme of Eliane Karakaya?s exhibition « Chemin vers soi », including Dietrich Buxtehude, Robert Schuman, Nicolas de Grigny and Johann Sebastian Bach. Improvisation by Ivan Terekhanov.

En el programa de esta velada musical: una suite de obras que ponen de relieve el tema de la exposición de Eliane Karakaya « El camino hacia uno mismo », incluyendo a Dietrich Buxtehude, Robert Schuman, Nicolas de Grigny y Johann Sebastian Bach. Improvisación de Ivan Terekhanov.

Auf dem Programm dieses musikalischen Abends steht eine Reihe von Werken, die das Thema der Ausstellung von Eliane Karakaya « Weg zu sich selbst » beleuchten, darunter Dietrich Buxtehude, Robert Schuman, Nicolas de Grigny und Johann Sebastian Bach. Improvisation von Ivan Terekhanov.

