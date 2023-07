Concert d’été – Pluricanto 107 rue du Général de Gaulle Rosheim, 8 juillet 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Sous la direction de Dominique Wicker, le Chœur d’Hommes « Pluricanto » vous emportera dans son voyage vers différents styles de musique, aussi bien populaire, folklorique que classique..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 19:30:00. EUR.

107 rue du Général de Gaulle

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Under the direction of Dominique Wicker, the Ch?ur d’Hommes « Pluricanto » will take you on a journey through different styles of music, from popular and folk to classical.

Bajo la dirección de Dominique Wicker, la Ch?ur d’Hommes « Pluricanto » le hará viajar por diferentes estilos musicales, desde la música popular y folk hasta la clásica.

Unter der Leitung von Dominique Wicker nimmt Sie der Ch?ur d’Hommes « Pluricanto » mit auf seine Reise zu verschiedenen Musikstilen, sowohl Volksmusik, Folklore als auch Klassik.

