Porte ouverte – Recrutement de conducteurs en CDI ! Samedi 3 juin, 10h00 107 rue Clément Ader Recrutement de conducteurs en CDI : formation possible et entièrement financée !

Au programme : rencontre avec des professionnels de conduite ;

atelier découverte du métier de conducteur (simulation de conduite en car) ;

visite de l'atelier mécanique. 107 rue Clément Ader 77230 Dammartin-en-Goële

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

