Soirée concert acoustique 107 Rue Bourg Neuf Peyrehorade, 24 juin 2023, Peyrehorade.

Peyrehorade,Landes

Dans le cadre de la fête de la Musique, La maison du Pierrou organise un concert plein air, à la bougie, Candlelight.

Vous pourrez autour d’un verre et d’une douceur vous laisser emporter par la mélodie de la guitare, (composition et reprise de chansons françaises )et laisser libre cour à la détente.

2023-06-24

107 Rue Bourg Neuf Maison du Pierrou

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of the Fête de la Musique, La maison du Pierrou is organizing an open-air candlelight concert by Candlelight.

With a drink and a sweet treat, you’ll be able to let yourself be carried away by the melody of the guitar, (composition and cover of French songs )and give free rein to your relaxation

En el marco de la Fiesta de la Música, La Maison du Pierrou organiza un concierto al aire libre a la luz de las velas.

Con una bebida y un dulce en la mano, podrá dejarse llevar por la melodía de la guitarra (composiciones y versiones de canciones francesas) y relajarse

Im Rahmen der Fête de la Musique organisiert das Maison du Pierrou ein Open-Air-Konzert bei Kerzenlicht mit Candlelight.

Bei einem Glas und einer Süßigkeit können Sie sich von der Gitarrenmelodie mitreißen lassen (Kompositionen und Coverversionen französischer Chansons) und der Entspannung freien Lauf lassen

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans