Ateliers-jeux : À la découverte du monde marin 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime, 25 juillet 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Grâce à ces ateliers aux côtés du Service Bien-être animal et Biodiversité, nous vous proposons un temps d’apprentissage et de sensibilisation ludique..

2023-07-25 09:30:00 fin : 2023-07-25 12:00:00. .

107 route du Plan de la Tour Carré Léon Gaumont

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Thanks to these workshops with the Animal Welfare and Biodiversity Department, we can offer you a fun way of learning and raising awareness.

The central theme is « Discovering the marine world », the Mediterranean Sea, so beautiful and so useful to our survival.

Gracias a estos talleres con el Departamento de Bienestar Animal y Biodiversidad, podemos ofrecerte una forma divertida de aprender y concienciarte.

Dank dieser Workshops an der Seite der Abteilung Tierschutz und Biodiversität bieten wir Ihnen eine spielerische Zeit des Lernens und der Sensibilisierung.

