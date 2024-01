Goûter sauvage 107 Route Châteaux Rives-en-Seine, dimanche 10 mars 2024.

Rives-en-Seine Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10 16:00:00

De façon ludique et sensorielle, venez découvrir les vertus culinaires et médicinales des plantes sauvages des sous-bois. Dégustation d’un goûter préparé à base de plantes sauvages.

RDV parking du poney club,

107 route des châteaux à Rives-en-Seine (Villequier).

Animée par Pissenlit & Compagnie

107 Route Châteaux Villequier

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



