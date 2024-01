Les vieux arbres de nos forêts 107 Route Châteaux Rives-en-Seine, samedi 17 février 2024.

Rives-en-Seine Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17 16:00:00

Les arbres âgés ou morts ont un rôle essentiel dans l’équilibre de la forêt. Le temps d’un après-midi, vous incarnerez en famille, un animal qui dépend de ces vieux arbres. Parmi les prédateurs et les proies, qui arrivera à tirer son épingle du jeu et remporter le trésor du bois de Villequier ?

RDV parking du poney club, 107 route des châteaux à Rives-en-Seine (Villequier).

Animée par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande

Les arbres âgés ou morts ont un rôle essentiel dans l’équilibre de la forêt. Le temps d’un après-midi, vous incarnerez en famille, un animal qui dépend de ces vieux arbres. Parmi les prédateurs et les proies, qui arrivera à tirer son épingle du jeu et remporter le trésor du bois de Villequier ?

RDV parking du poney club, 107 route des châteaux à Rives-en-Seine (Villequier).

Animée par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande

.

107 Route Châteaux Villequier

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine