Exposition photo à la maison de la région 107 Quai Eugène Cavaignac Cahors, 1 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Exposition photo « De cœur à l’œil », organisé à la maison de la région à Cahors, par l’association Pixel +.

Du cœur à l’œil, transmettre l’ambiance que les bénévoles d’Emmaüs Cahors ont su installer dans un décor anachronique fait de tranche de vie et d’histoire du passé : leur sourire, leur patience, leur savoir-faire et leur engagement.

Voilà ce que les photographes de l’association pixel+ ont voulu capter. « Donne moi ta boue j’en ferai de l’or » écrivait Beaudelaire, Emmaüs le fait en toute humilité. Ici se crée du travail salarié, d’autres sont bénévoles, tous sont heureux et fiers de cette œuvre commune. L’esprit de l’abbé Pierre est toujours présent.

La récup fait le plein et c’est parmi cette fourmilière d’objets hétéroclites et chatoyants que des photographes de pixel+ ont exercé avec joie et passion leur hobby : faire de la photographie..

Vendredi 2023-12-01 13:30:00 fin : 2023-12-31 17:00:00. EUR.

107 Quai Eugène Cavaignac Maison de la Région

Cahors 46000 Lot Occitanie



De c?ur à l’?il » photo exhibition, organized at the Maison de la Région in Cahors, by the Pixel + association.

Du c?ur à l’?il » conveys the atmosphere that Emmaüs Cahors volunteers have created in an anachronistic setting made up of slices of life and stories from the past: their smiles, their patience, their know-how and their commitment.

This is what the photographers from pixel+ wanted to capture. « Give me your mud, and I’ll turn it into gold » wrote Beaudelaire, and Emmaüs does so in all humility. Some are salaried employees, others are volunteers, but all are happy and proud of the work they do together. The spirit of Abbé Pierre is ever-present.

Recycling is in full swing, and it’s among this anthill of motley, shimmering objects that pixel+ photographers have been happily and passionately pursuing their hobby: photography.

Exposición fotográfica « De cœur à l’ il », organizada en la Maison de la Région de Cahors por la asociación Pixel +.

Du cœur à l’il » transmite la atmósfera creada por los voluntarios de Emaús Cahors en un decorado anacrónico compuesto por retazos de vida y de historia del pasado: sus sonrisas, su paciencia, su saber hacer y su compromiso.

Esto es lo que querían captar los fotógrafos de pixel+. « Dame tu barro y lo convertiré en oro » escribió Beaudelaire, y Emmaüs lo hace con toda humildad. Algunos son asalariados, otros voluntarios, pero todos están contentos y orgullosos del trabajo que realizan juntos. El espíritu del Abbé Pierre está siempre presente.

El comercio del salvamento está en pleno apogeo, y es entre este hormiguero de objetos abigarrados y relucientes donde los fotógrafos de pixel+ han ejercido feliz y apasionadamente su afición a la fotografía.

Fotoausstellung « De c?ur à l?il », organisiert im Maison de la région in Cahors von der Vereinigung Pixel +.

Du c?ur à l’il » (Von Herz zu Herz), die Atmosphäre vermitteln, die die Freiwilligen von Emmaus Cahors in einem anachronistischen Dekor aus Lebensabschnitten und Geschichten aus der Vergangenheit geschaffen haben: ihr Lächeln, ihre Geduld, ihr Know-how und ihr Engagement.

Das wollten die Fotografen des Vereins pixel+ einfangen. « Gib mir deinen Dreck, ich mache Gold daraus », schrieb Beaudelaire, und Emmaus tut dies in aller Bescheidenheit. Hier wird bezahlte Arbeit geschaffen, andere arbeiten ehrenamtlich, alle sind glücklich und stolz auf dieses gemeinsame Werk. Der Geist von Abbé Pierre ist immer präsent.

Inmitten dieses Ameisenhaufens aus bunt zusammengewürfelten und schillernden Gegenständen gingen die Fotografen von pixel+ mit Freude und Leidenschaft ihrem Hobby nach: dem Fotografieren.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Cahors – Vallée du Lot